شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو السعود يعود إلى قائمة المقاولون فى مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمود ابو السعود ، حارس مرمى المقاولون العرب، إلى قائمة ذئاب الجبل التى تستعد لمواجهة إنبى بعد غد الاثنين، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وغاب أبو السعود عن المقاولون فى مباراة طنطا بالجولة 15 لظروف وفاة والده، حيث فاز المقاولون بثنائية نظيفة سجلها محمد سمير ولويس إدوارد لاعب الفريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين فيما تلقى المقاولون الهزيمة فى 3 مباريات فقط كانت أمام الأهلى والزمالك ووادى دجلة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

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وكان المقاولون العرب قد نجح فى ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوى الجارى، حيث تعاقد ذئاب الجبل مع أيمن حفنى صانع ألعاب مصر المقاصة والذى كان على قوائم الانتظار بالفريق الفيومى بسبب اكتمال قائمته واستنفاده للاستبدالات، كما ضم ذئاب الجبل، نجوكو لاعب كليوباترا بالدرجة الثانية، وعاد حفنى للمشاركة فى الدورى بعد نزوله بدلاً فى مباراة المقاولون وطنطا بعد غياب استمر لمدة 182 يوماً منذ رحيله عن الزمالك إلى المقاصة.

ويعتبر محمد سمير ومحمد سالم وسيف الدين الجزيري، هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم، ليشاركوا بـ 15 هدفا من أصل 20 سجلها ذئاب الجبل فى الدورى العام حتى الآن.

ويعيش محمود أبو السعود حالة من التألق مع المقاولون فى الموسم الجارى حيث شارك حارس عرين الذئاب فى 14 جولة بالدورى حتى الآن استقبلت شباكه 10 أهداف واستطاع منع 7 فرص محققه، ليحتل المقاولون المركز الثالث فى أقوى خط دفاع بعد النادى الأهلى والزمالك، حيث استقبلت الشباك الحمراء هدفين فيما استقبلت شباك الفريق الأبيض 9 أهداف ويبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.