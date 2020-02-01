شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام عيسى يدعو الخطيب على مأدبة غداء بالسودان قبل مواجهة الهلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبّى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة، دعوة حسام عيسى سفير مصر فى السودان على مأدبة الغداء اليوم، السبت، وذلك قبل مواجهة الأهلى والهلال السودانى المقرر إقامتها مساء اليوم فى أم درمان، وتبادل السفير حسام عيسى الدروع مع إدارة الأهلي، فى الوقت الذى أثنى محمود الخطيب على جهود السفارة وعلى رأسها السفير حسام عيسي، فى توفير كل سبل الراحة وتذليل كافة العقبات للبعثة الحمراء.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس بعثة الفريق فى السودان على تحفيز اللاعبين قبل ساعات من مباراة الهلال، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان باستاد الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحاول رئيس النادى التحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل فيه للتأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.

ويتواجد الخطيب بشكل مُستمر مع اللاعبين ويتحدث إليهم باستمرار وبث الحماس فى نفوسهم، والتأكيد على ضرورة الظهور بشكل جيد والعودة للقاهرة بتأشيرة الصعود لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

وحرص حسام عيسى على حضور مران الفريق مساء أمس، الجمعة، على استاد الجوهرة، لدعم الأهلى قبل مباراة الهلال وعقد محمود الخطيب جلسةً مع السفير المصرى للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بمواجهة الليلة، كما حرص طاقم السفارة المصرية فى السودان على الحضور إلى ملعب الجوهرة ومتابعة مران الأهلي، لدعم الفريق قبل مواجهة الهلال.