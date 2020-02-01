شكرا لقرائتكم خبر عن جلال ودونجا وعبد العاطى وساسى نجوم "super face" بالجولة 15 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدورى العام المصرى العديد من المشاهد واللقطات الخاصة بنجوم الأندية والمدربين والحكام، وهو ما نحاول من خلال الـSuperface رصده وتقديمه بشكل مختلف لعشاق الساحرة المستديرة، فى إطار البحث عن زاوية مختلفة للتعبير عن الحدث الكروى أسبوعيًا.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدورى المصرى قد شهدت استمرار انفراد الأهلى بقمة الدورى برصيد 36 نقطة، رغم غيابه عن الظهور لتأجيل مباراته أمام إنبى لمشاركته الأفريقية أمام الهلال السودانى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم السبت، فى أم درمان السودانية، فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

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كما شهدت الجولة سقوط الزمالك فى فخ التعادل مع وادى دجلة الذى كاد أن ينتزع الثلاث نقاط بهدف لكل منهما، وابتعاد الزمالك عن المربع الذهبى، حيث احتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، وتبقى له مباراتان مؤجلتان.

وشهدت الجولة أداءً مميزًا من جانب مجدى عبدالعاطى مدرب فريق أسوان، الذى استطاع إيقاف مسيرة حرس الحدود وتحقيق الفوز الثانى له هذا الموسم، كما ظهر نبيل دونجا لاعب خط وسط بيراميدز بمستوى رائع وسجل هدف التعادل للفريق أمام نادى مصر وتحقيق الفوز السابع لفريقه هذا الموسم، واستحق عبد العزيز السيد حكم مباراة الاتحاد وسموحة أن يكون الأفضل تحكيميا بقرارات سليمة ولياقة بدنية عالية.

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