شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وأول أغسطس.. العارضة تمنع هدفا أنجوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة من عمر لقاء الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على استاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وأجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، 10 تغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام أول أغسطس الأنجولى، وذلك عن تشكيلة الفريق فى اللقاء الأخير أمام وادى دجلة، فى الجولة الـ15 بالدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث لا يتواجد من تشكيلة الأبيض أمام دجلة فى لقاء أول أغسطس الحالى سوى أحمد زيزو لاعب وسط الفريق.

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وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وكريم بامبو وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

وتأهل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

وجاءت بداية المباراة حماسية وانطلق كريم بامبو جناح الزمالك ليخترق منطقة جزاء بطل أنجولا لكن تسديدته بالقدم اليسرى جاءت بعيدة عن مرمى بطل أنجولا ثم جاءت الفرصة الأخطر لصالح أول أغسطس عن طريق مهاجمه آري بابل الذى راوغ أكثر من لاعب بالزمالك واخترق منطقة الجزاء وارتطمت تسديدته بعارضة الأبيض ثم توقف اللعب لإصابة عواد قبل أن يتم استئنافه مع استمرار محاولات الفريقان بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى.