شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة نواذيبو وبيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منذ قليل الاجتماع الفنى لمباراة نوذايبو بطل موريتانيا وبيراميدز المصرى، والمقرر لها السادسة مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوى " 30 يونيو"، فى الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدى نواذيبو صاحب الملعب فى هذه المباراة، اللون البرتقالى، بينما يرتدى بيراميدز اللون الأسود الكامل.

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وتم الاتفاق كذلك على تحرك الفريقين للملعب فى الرابعة عصرا قبل موعد اللقاء بساعتين، مع التأكيد على قواعد اللعب النظيف خلال المباراة والالتزام بتعليمات الاتحاد الأفريقي، ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، وليد مهدى مدير إدارة المباريات، ومحمد صلاح مدير الفريق وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي.

وكان الاتحاد الأفريقى وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .

وتأهل بيراميدز بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.