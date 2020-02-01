شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمحمد الشناوى فى الكرات العرضية أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلي ، تحدياً صعباً عندما يحرس عرين القلعة الحمراء أمام الهلال السودانى خلال المباراة الحاسمة التى تجمع الفريقين فى التاسعة مساءً بالسودان، فى إطار الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

واستطاع لاعبو الهلال السودانى إحراز 6 أهداف فيما استقبلت شباكهم 5، وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة بفوز بطل مصر بهدفين مقابل هدف وحيد للفريق السودانى.

الخطر الأكبر على مرمى الشناوى يكمن فى عرضيات الفريق السودانى، فرغم أن حارس الأهلى المخضرم يعيش حالة من التألق مع الفريق الأحمر، إلا أن العرضيات تعتبر من أخطر الأسلحة التى تهدد العرين الأحمر، ورغم أن الشباك الحمراء لم تهتز فى الدورى المحلى سوى مرتين فقط خلال 12 مباراة، فقد استقبلت شباك الشناوى ثلاثة أهداف حتى الآن فى خمس مباريات بدور المجموعات.

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واصطحب رينية فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، 21 لاعباً فى رحلة السودان، واستبعد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلى كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

ويعتبر النجم الساحلى قد ضمن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، خاصة وأنه سيواجه فريق بلاتينيوم ستارز أضعف فرق المجموعة، على أرضه ووسط جماهيره بتونس، ولم يحصد بلاتينيوم خلال مشوار دور المجموعات سوى نقطة واحدة فقط كانت من خلال التعادل مع الأهلى بهدف لمثله.

ويحتاج النادى الأهلى إلى تحقيق التعادل فقط فى مباراته أمام الهلال من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط وفى المركز الثانى يأتى النجم الساحلى التونسى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال صاحب المركز الثالث.