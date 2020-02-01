شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يحتفل بخطوبته بنشر صور على إنستجرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى عن خطوبته على روان عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، ونشر صورا من الاحتفال بالخطوبة، والذى اقتصر على بعض أهالى العروسين.

وتأتى خطوبة حمدى فتحى بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحص طبى تحت إشراف هيرمان ماير للتعرف على مدى تحسن حالته بعد جراحة غضروف الركبة التى خضع لها، وحدد ماير، برنامج علاج طبيعى خاص للاعب، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه داخل مقر النادى بالجزيرة، على أن يعود من جديد إلى ألمانيا للبدء فى تنفيذ مرحلة التأهيل، التى تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى فى البرنامج العلاجى.

وكان حمدى فتحى قد أجرى خياطة فى غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبى جديد فى ألمانيا منتصف الشهر الجارى، تحت إشراف الخبير الالمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له الجراحة، حيث اطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب وحدد له برنامج علاج طبيعى يقوم بتنفيذه فى القاهرة قبل البدء فى مرحلة التأهيل.

وكشف حمدى فتحى لاعب وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر مؤخرا عن موعد عودته إلى الملاعب، بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التى كان تعرض لها، خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر نوفمبر الماضي، بقطع فى غضروف الركبة، ليجرى عملية جراحية فى ألمانيا بعدها، مشيرا إلى أنها فى شهر مايو المقبل .

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حمدى فتحى وخطيبته 1



حمدى فتخى و خطيبته 2