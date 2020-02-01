شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يقرر إيقاف عضوين فى أزمة حديقة الأطفال بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الجزيرة ، برئاسة عمرو جزارين، إيقاف اثنين من أعضاء الجمعية العمومية بعد المشادة التى نشبت بينهما وتحررت على إثرها محاضر بأقسام الشرطة وهما أدهم الكمونى وأحمد عبد المنعم كامل بسبب اشتباك بدأ فى حديقة الأطفال .

من جهته أكد طارق نصار عضو مجلس إدارة النادى أن عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة اتخذ قرارا بتحويل كل أطراف الأزمة إلى التحقيق من جانب اللجنة القانونية التى يشرف عليها مستشارين، مع إيقافهم لحين انتهاء التحقيقات، وبعد أن تصدر اللجنة القانونية توصياتها يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسبب والعضوين هما أدهم الكمونى وأحمد عبدالمنعم كامل .

وأضاف نصار أن نادى الجزيرة لن يسمح بالخروج عن النص ويتصدى دائما لأى محاولات تشوه صورة النادى الذى طالما عرف عنه الالتزام والرقى فى كل شئ .

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بدأت الأزمة بتلفظ أحد الأطفال على إحدى العضوات فى حديقة الأطفال بألفاظ سيئة وعندما لامته تطاول عليها لفظيا فتدخل أحد الرجال للدفاع عن السيدة فهددهم الطفل بوالده والذى حضر بالفعل وتطورت الأزمة وقام والد الطفل بتحرير محضر ضد الرجل بداعى إصابة ابنه الصغير الذى يبلغ من العمر 7 سنوات .

وانتفض أعضاء نادى الجزيرة فى وقفة احتجاجية أمام مجلس إدارة النادى، اعترضا على الخروج على الآداب داخل النادى من بعض الأطفال ضد كبار السن والتطاول منهم دون أن يكون هناك موقف حازم لإيقاف ما أطلق عليه الأعضاء من مهازل وبلطجة وتعدٍ على الأعضاء ما يؤدى إلى عدم الأمن داخل النادى.