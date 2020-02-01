الأهلي يوضح حقيقة غياب الشناوي عن مباراة الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نفى خالد محمود، طبيب فريق الأهلي، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن احتمالية غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق عن مباراة فريق القلعة الحمراء أمام الهلال.

وكانت أنباء قد تواترت حول احتمالية غياب الحارس الأساسي بالأهلي وذلك بعد أن عاودته آلام الظهر عقب مباراة الفريق الأخير في السودان تحضيرًا لمباراة الهلال.

الأهلي يتأهب لخوض مباراة هامة ومفصلية أمام الهلال السوداني لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إذ يحتاج أشبال المدرب فايلر للفوز أو التعادل من أجل المرور إلى ربع نهائي البطولة.

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وقال محمود من خلال تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي، إن الشناوي جاهز لمباراة الهلال والتي ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء عند الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة.

وشدد طبيب النادي الأهلي أن ما تردد عن معاناة الشناوي على مستوى الظهر غير صحيح وأن الحارس جاهز لقيادة الأحمر أمام الهلال.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ومن بعده النجم الساحلي 9 نقاط والهلال بنفس الرصيد وبلاتينيوم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.