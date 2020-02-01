مباشر بريميرليج.. ليفربول - ساوثهامبتون.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي. ليفربول يدخل اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، في المقابل يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 31 نقطة. تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندور روبيرتسون - جيرجينو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون - محمد صلاح - أكسليد تشامبرلين - روبيرتو فيرمينو. تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل..

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