وكيل النيجيري أمونيكي يُعلن تعيينه مديرًا فنيًا للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
قال أحمد عباس، وكيل أعمال المدرب النيجيري، إيمانويل أمونيكي، إن موكله تولى مهمة القيادة الفنية لفريق مصر للمقاصة.
وكانت إدارة المقاصة قد قررت خلال الفترة الماضية إقالة أحمد حسام "ميدو" من مهمة تدريب الفريق بسبب تدهور النتائج.
وقال عباس من خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إن اللواء محمد عبد السلام، أنهى كافة الأمور مع المدرب النيجيري والذي سيتولى القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
وأكمل أن عقد المدرب النيجيري مع المقاصة به بند يسمح للطرفين بتجديد العقد في حال موافقة الطرفين.
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