أبطال أفريقيا.. الزمالك 0 - 0 أول أغسطس .. كابونجو بدلًا من فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

انتهت مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بالتعادل السلبي خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة شهدت مشاركة الكونجولي كابونجو كاسونجو لأول مرة مع صفوف الزمالك؛ حيث شارك كبديل بدلاً من مصطفى فتحي.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني بمجموعته ليتأهل مع مازيمبي للدور التالي، بينما رفع أول أغسطس رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث.

وإليكم ملخص بأحداث المباراة:

انطلاق الشوط الأول

مرت 10 دقائق وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين الدقيقة الرابعة شهدت أخطر الكرات بتصويبة من لاعبي أول أغسطس تصدت لها العارضة بينما شهدت الدقيقة التاسعة خطورة للزمالك بعد حصوله على ركنية نفذها مصطفى فتحي ولكن رأسية عمر السعيد الضعيفة مرت بجوار قائم أول أغسطس كتصويبة كريم بامبو لاعب الزمالك في الدقيقة الثانية التي كانت ضعيفة أمسكها حارس الفريق صاحب الأرض.

وصلنا للدقيقة 20وسط سيطرة نسبية للاعبي الزمالك؛ حيث كاد أن يُسجل عمر السعيد برأسه في الدقيقة 20 ولكن رأسيته مرت أيضًا بجانب القائم.

مرت 10 دقائق أخرى وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي أول أغسطس ولكن دون فاعلية؛ حيث لازالت نتيجة المباراة التعادل السلبي بين الفريقين.

في الدقيقة 32 توقفت المباراة مرة أخرى لعلاج لاعب الزمالك إسلام جمال قبل أن تُستكمل.

في الدقيقة 34 وصلت الكرة لمصطفى فتحي على يمين الملعب ليدخل بالكرة لمنطقة الجزاء ولكنه يسدد الكرة في قدم مدافع أول أغسطس

وفي الدقيقة 36 توقف اللعب بعد إصابة محمد عبد السلام وسقوطه على أرض الملعب قبل أن تُستأنف بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.

الدقيقة 40 شهدت خطورة لأول أغسطس بتصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن أمسكها بسهولة أول أغسطس.

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وصلنا للدقيقة 45 بعد 5 دقائق من السيطرة للاعبي أول أغسطس ولكن دون فاعلية.

حكم المباراة احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

انطلاق الشوط الثاني:

الدقيقة 53: شهدت تغيير أول للزمالك بنزول محمد عنتر بدلًا من كريم بامبو.

في الدقيقة 59: واصل بابل لاعب أول أغسطس إزعاجه للجبهة اليمنى للزمالك وأرسل عرضية خطيرة حولها مامادو برأسه بجوار قائم الزمالك.

الدقيقة 64: خروج مصطفى فتحي ومشاركة كابونجو كاسونجو في أول ظهور له مع الزمالك بالموسم الجاري.

الدقيقة 73: استلم كابونجو كاسونجو الكرة من عمر السعيد على حدود منطقة الجزاء ليسددها ولكنها ترتطم بمدافعي أول أغسطس وتخرج ركنية تم تنفيذها ولكن أخرجها مدافعوا الفريق الأنجولي.

الدقيقة 80: توقف اللعب بعد إصابة عبد الله جمعة في كرة مشتركة مع لاعبي أول أغسطس كما سقط في نفس الوقت محمد عواد داخل منطقة جزائه.

مرت 10 دقائق أخرى وسط سيطرة من قبل لاعبي الزمالك؛ حيث كانت الخطورة في الدقيقة 87 بتصويبة من إسلام جابر مرت أعلى عارضة بترو أتليتكو.

الحكم يحتسب 4 دقائق كوقت بدلًا من الضائع.

الدقيقة 92: عواد يتصدى لتصويبة بابل لاعب أول أغسطس.

الدقيقة 93 توقف اللعب بسبب سقوط إسلام جابر قبل أن يتم وضعه على نقالة وإخراجه عن الملعب.

انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.