الاثنين.. مرتضى منصور يُعلن موقف الزمالك الرسمي من السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

أعلن نادي الزمالك، عقد رئيس مجلس إدارته مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشر ظهر اليوم الاثنين المقبل بمقر النادي.

وأشار النادي عبر بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن مرتضى منصور سيتحدث خلال المؤتمر عن العديد من القضايا الهامة ومن بينها موقف الفريق من مباراة السوبر الإفريقي.

مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، سبق وأشار إلى أنه وضع شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية مساء يوم أمس الجمعة: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها".

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وتابع: "وضعت شرطين للسفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".

وأضاف: "أحب أن أقول إلى جماهير الزمالك نرغب في لعب كأس السوبر ونفوز بالبطولة لكن يجب أن نحصل على التعهدات الكاملة من أجل حماية الفريق وسلامته."

وواصل: "لو لم يتم تنفيذ المطلبين سيتم نقل مباراة كأس السوبر الإفريقي إلى مكان أخر."

واختتم قائلًا: "لدى 12 اسم لأشخاص متآمرين ضد نادي الزمالك، كل المستندات والتسجيلات وما حدث تم ارساله إلى النائب العام من أجل التحقيق فيه."

وتقام مباراة كأس السوبر الإفريقي في قطر 14 فبراير القادم، بين الزمالك بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.