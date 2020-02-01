تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام بورنموث

تواجد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أستون فيلا في مقاعد البدلاء في مباراة فريقه الذي سيواجه بورنموث، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب فيتاليتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا تشكيل الفريق الذي تواجد فيه كل من محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

يسعى أستون فيلا لتحقيق الانتصار بحثًا عن الابتعاد عن دائرة

الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، والهزيمة في لقاء اليوم قد تعيده إلى المراكز الأخيرة.

حيث يحتل بورنموث المركز الثامن عشر بـ 23 نقطة، وفي حال فوزه سيبتعد عن الثلاثة مراكز الأخيرة، وقد يدخل بدلًا منه أستون فيلا.