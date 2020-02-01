صور.. ناشئو وشباب مصر يفوزون بلقب البطولة العربية للجودو بجدارة واستحقاق

حقق منتخبا مصر الوطنى للناشئين والشباب لقب البطولة العربية للجودو بجدارة واستحقاق، والتى تختتم مساء غدٍ الأحد بالكويت، بعد الحصول على 13 ميدالية متنوعة فى منافسات الفردى، بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات، وبرونزيتين، حيث حصل منتخب الناشئين على 8 ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية واحدة، فى حين حقق منتخب الشباب خمس ميداليات بواقع ذهبيتين، وفضيتين وبرونزية واحدة، ويلعب المنتخبان غدًا منافسات الفرق، على أن تعود البعثة إلى القاهرة بعد غدٍ الإثنين، والتى تضم 23 فردًا برئاسة

فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعه 18 لاعبًا وثلاثة مدربين، وحكم دولى واحد مرافق.

حصل على الذهب اللاعبين، يسرى سامى وزن 55 كيلوجرامًا، ونور الدين محمد مصطفى وزن 60 كيلوجرامًا، وشهاب الدين حسنين وزن 66 كيلوجرامًا، وعمر الرملى وزن 73 كيلوجرامًا، وفارس الحديدى وزن فوق 90 كيلو جرامًا، وفارس أشرف المغاورى وزن 43 كيلو جرامًا، ومصطفى صلاح حمادة وزن 46 كيلوجرامًا، وحصل على الفضة

كل من على ياسر عبدالحليم وزن 50 كيلوجرامًا، وكريم صبحي وزن 90 كيلوجرامًا، ومحمد سعيد رمضان وزن 42 كيلوجرامًا، وعبدالله أشرف 50 كيلوجرامًا، وحصل على البرونزيتين على مصطفى 90 كيلوجرامًا، وأمن بالله 42 كيلوجرامًا.

أجرى المهندس مطيع فخرالدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد اتصالًا تليفونيًا برئيس وأعضاء البعثة، هناءهم على المظهر المشرف الذى ظهر به الجميع أثناء المنافسات، والروح الرياضية العالية التى تحلى بها اللاعبون خلال البطولة، وأثنى مطيع على الإنجاز الذى حققه أبطال مصر بالفوز ب 13 ميدالية متنوعة، والذين سيكون لهم دورًا قويًا خلال الفترات المقبل فى دعم المنتخب الأول بلاعبين جدد، وتحقيق إنجازات مختلفة على كافة الأصعدة.

Advertisements