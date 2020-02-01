بث مباشر مشاهدة مباراة ريال وأتلتيكو مدريد اليوم 1-2-2020 بالدوري الإسباني

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم السبت الموافق 1-2-2020 على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات الأسبوع الـ 22 من بطولة بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم. موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة .. ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر السادسة بتوقيت الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر السادسة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف كما ستذاع عبر قناة LaLiga TV Bar الحاصلة على حقوق بث الدوري. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم ..

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