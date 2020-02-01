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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أعلن الإلماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح عن تشكيل الريدز لمواجهة نظيره ساوثهامبتون مساء، اليوم السبت، على آنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة "البريمرليج".

 من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، تذاع مباراة ليفربول و ساوثهامبتون بشكل

حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2  المشفرة بتعليق يوسف سيف.

ويكون تشكيل ليفربول كالتالي..

في حراسة المرى: أليسون بيكر

فى الدفاع: أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبروتسون،

فى خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينيو،تشامبرلين

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 فى الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، .

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على

ويست هام ضمن مؤجلات الجولة الـ١٩، بهدفين دون رد سجلهما الفرعون المصرى محمد صلاح، وتشامبرلين، حيث صنع صلاح الهدف الثانى.

 يسير لاعبو الريدز بقيادة يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، بخطى ثابتة نحو لقب البريميرليج الغائب منذ ٣٠ عامًا، عن معقل «أنفيلد»، بعدما اتسع الفارق إلى ١٩ نقطة، عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى برصيد ٥١ نقطة.

 يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

 

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