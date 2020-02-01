رسميًا | الصفاقسي يستعير ظهير الأهلي المصري

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي المصري، انتقال حسين السيد، لاعب الفريق الأول بالنادي، إلى صفوف فريق الصفاقسي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
وقال توفيق في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إنه أنهى جميع الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي الصفاقسي.
وخرج حسين السيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري في ظل وجود الثنائي علي معلول ومحمود وحيد.
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