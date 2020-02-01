جوارديولا: احترموا جوزيه مورينيو!

يعتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن نظيره في توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو يستحق المزيد من الإحترام حيث يستعد هذا الثنائي لتجديد المنافسة بينهما يوم الأحد، وحل مورينيو محل ماوريتسيو بوكيتينو في تدريب توتنهام في نوفمبر الثاني لكنه واجه حظوظًا متباينة مع الفريق المنتمي لشمال لندن بعد أن قاد الفريق لأنتصار واحد فقط في آخر خمس مواجهات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيل المدرب البرتغالي من آخر منصبين تولاهما في مانشستر يونايتد وتشيلسي وتعرضت خطط اللعب التي يتبعها لإنتقادات في الأشهر الأخيرة.

ورفض جوارديولا الإنتقادات التي تقول إن خطط مورينيو تجاوزها الزمن مقارنة بتلك التي يتبعها يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وأبلغ جوارديولا مؤتمراً صحفيًا اليوم الجمعة “قيمة جوزيه الذي يملك خبرة كبيرة جداً في التدريب وحقق نجاحات كثيرة ليست محل تقييم عن موسم واحد أو موسم ونصف الموسم”.

وتابع “تواجه فترات جيدة وأخرى صعبة خلال الموسم ويتعين أن تعيد إصلاح بعض الأشياء. لمدة 15 و20 عامًا كان ناجحًا على الدوام ويجب أن نحترم جميعًا هذا الأمر. يصعب على أي مدرب أن يحقق كُل هذا النجاح طيلة الوقت”.

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وتفوق سيتي بقيادة جوارديولا على يونايتد بقيادة مورينيو خلال موسمين ونصف قضاهما المدرب البرتغالي في أولد ترافورد لكن المنافسة كانت أقل شراسة مما كانت عليه عندما كان المدربان يتوليان قيادة برشلونة وريال مدريد.

وأضاف جوارديولا “ربما أصبحنا أكثر نضجا وخبرة”.

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