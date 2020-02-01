رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي ضد ساوثهامبتون| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool live

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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ساوثهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - جوميز.

خط الوسط : هندرسون - تشامبرلين - فينالدوم - فابينهو.

خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو - محمد صلاح.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بعد فوزه الأخير على فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن.