رياضة | كيكي سيتين: يجب علينا إسعاد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين: يجب علينا إسعاد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أنه يجب على إدارة ناديه مواصلة المسيرة نحو إسعاد ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده.

وقال سيتين في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أشعر بالارتياح الشديد مع ميسي وعلينا فعل كل شئ لإبقائه في النادي، وآمل أن نجعله سعيدًا للغاية لأنه يتطلع إلى البقاء وليس لدي شكل في رحيله".

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ويستعد برشلونة لمباراة ليفانتي غدًا في الدوري الإسباني وقال عنها: "ليفانتي من الفرق التي من المُمكن ان تؤذيك، لن تكون مُباراة سهلة لكننا سنحاول إصلاح النتائج السيئة خارج كامب نو.

وأوضح أن عثمان ديمبلي العائد مؤخرًا من الإصابة لن يشارك في مباراة ليفانتي غدًا مؤكدًا أنه لاعب مميز يتمنى الاستفادة منه في المستقبل.