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رياضة | تشكيل اتلتيكو مدريد الرسمي ضد ريال مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر REAL Madrid live

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل اتلتيكو مدريد الرسمي ضد | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر REAL Madrid live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة مباراة ريال مدريد ضد ضيفه أتليتيكو مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية الذي سيشهده ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مواجهات الجولة 22 من .

وجاءت تشكيلة اتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سيم فيرساليكو – ستيفان سافيتش – فيليبي – رينان لودي.

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خط الوسط: ساؤول نيجيز – توماس بارتي – أدريان كوريا – ماركوس يورنتي – فيكتور فيتولو.

خط الجوم: ألفارو .

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب أندية الليجا برصيد 46 نقطة بعد مرور 21 جولة، بفارق ثلاث نقاط أمام ملاحقه صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد أتليتيكو مدريد في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وإنتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بملعب واندا ميتروبوليتانو، فيما إنتهت آخر مواجهات الفريقين بفوز النادي الملكي بركلات الترجيح، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي إحتضنه ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية .

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة bein Sports HD3 بصوت المعلق رؤوف خليف، وبصافرة الحكم خافيير إيسترادا فيرنانديز.

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