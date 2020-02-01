رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر REAL Madrid live

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تنطلق في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة مباراة ريال مدريد ضد ضيفه أتليتيكو مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية الذي سيشهده ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وكشف المدير الفني الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان عن تشكيلة فرقه للمواجهة المرتقبة، والتي جاءت كما يلي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – فيرلان ميندي.

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خط الوسط: توني كروس – فيديريكو فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب أندية الليجا برصيد 46 نقطة بعد مرور 21 جولة، بفارق ثلاث نقاط أمام ملاحقه برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد أتليتيكو مدريد في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وإنتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بملعب واندا ميتروبوليتانو، فيما إنتهت آخر مواجهات الفريقين بفوز النادي الملكي بركلات الترجيح، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي إحتضنه ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة bein Sports HD3 بصوت المعلق رؤوف خليف، وبصافرة الحكم خافيير إيسترادا فيرنانديز.