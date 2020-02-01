رياضة | الخطيب يزور أسطورة المنتخب السوداني بأم درمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يزور أسطورة المنتخب السوداني بأم درمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان، دعوة خاصة من جانب محمود صالح نجم المنتخب السوداني الأسبق، على هامش وجود الفريق في السودان، لمواجهة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيبو على تلبية دعوة محمود صالح نجم المنتخب السوداني الأسبق، خاصةً أنهم تجمعهما صداقة قوية منذ أن كانا في الملاعب حيث حرص صالح على الترحيب برئيس الأهلي وأكد على قوة العلاقة والسعادة بوجوده وسط أشقائه.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء اليوم السبت، في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.

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ونفذت تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، فور طرحها بساعات قليلة من أجل حضور المواجهة المرتقبة على حسم بطاقة التأهل.

وتم طرح 65 ألف تذكرة للجماهير، وتم نفاذها بشكل كامل حيث جاءت أسعارها 20 - 40 - 60 - 80 - 300 جنيه سوداني.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.