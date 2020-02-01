رياضة | لاعب إنبي السابق يوقع لنادي خوتنيك كراكوف البولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب إنبي السابق يوقع لنادي خوتنيك كراكوف البولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللاعب عبدالله حافظ لاعب انبي السابق ومنتخب الشباب بالتوقيع لنادي خوتنيك كركوف الذي يلعب في الدرجه الثانيه البولندي في صفقة انتقال حر وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بساعات.

يذكر ان اللاعب تم تصعيده مع الفريق الاول لنادي إنبي ولكن اللاعب فضل خوض تجربة احتراف سريعة في دوري الدرجة الثانية الألماني وقد تلقى عدة عروض من اندية الدورى الممتاز ب ولكنه فضل العودة للاحتراف الخارجي ليبدأ تجربة احتراف ثانية عن طريق نادى خوتنيك كراكوف بولندا .

ويعد هذا النادي واحدا من الاندية العريقة فى بولندا ويشارك فى الدورى الممتاز البولندي وحصل على المركز الثالث .

ويلعب حافظ فى مركز خط الوسط المهاجم وجناح ايسر ويتميز اللاعب بالمهارة العاليه ويتوقع مسئولوا النادي البولندى ان اللاعب سوف يكون له مستقبل كبير خلال السنوات القادمة