رياضة | جولة في عقل فايلر قبل موقعة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في عقل فايلر قبل موقعة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفيرق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي لمواجهة فريق نادي الهلال السوداني في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

وستكون المباراة بالنسبة للاعبي النادي الاهلي بمثابة عنق الزجاجة التي ستؤهلهم إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية حال الفوز أو التعادل على أقل تقدير فيما سيكون الفريق بحاجة لمعجزة وإنتظار نتيجة النجم وبلاتينيوم في حالة الخسارة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على جولة في عقل فايلر قبل الموقعة الهامة والمرتقبة التي تنتظره وفريقه ضد العملاق السوداني فريق نادي الهلال .

التأمين الدفاعي

أول الإستراتيجيات التي يجب على فايلر التفكير بها ألا تستقبل شباك حارسه محمد الشناوي أيه أهداف خلال المباراة وهي الطريقة التي سيضمن بها الخروج متعادلًا حال عدم تسجيله أي أهداف أو فائزًا حال نجاح خط هجومه بزيارة مرمى أصحاب الأرض .

وسيتحقق لفايلر ما يريد في حالة نجح الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في الوقوف جنبًا إلى جنب وعدم ترك مساحات بينهما تسمح لمهاجمي نادي الهلال بالتوغل بينها.

كما يجب على الظهير الأيسر علي معلول والأيمن محمد هاني وهما الأقرب للمشاركة الرجوع في حالة الهجمات المرتدة خوفًا من إستقبال هدف في واحدة من الهجمات المرتدة.

تغيير التكتيك

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اللعب خارج القواعد في الجولة الأخيرة وفريقك بحاجة للفوز أو التعادل قد يحتم على فايلر تغيير الطريقة التي يلعب بها من أجل الحصول على مراده ونيل النتيجة التي تؤهله للدور ربع النهائي .

ومن الممكن أن نرى السويسري يغير من طريقة 4-2-3-1 والتي تنقلب في بعض الأحيان إلى 4-1-4-1 لتصبح 4-3-2-1 بوجود ثلاثة لاعبين في وسط الملعب وهم عمرو السولية وأليو ديانج ونزول محمد مجدي أفشة لإفتكاك الكرة من أقدام لاعبي الفريق السوداني.

كما سيُطلب من ثنائي صناع اللعب تحت المهاجم وهم حسين الشحات وجونيور أجاي ضرورة النزول من أجل إستلام الكرة في حالة الهجوم ومحاولة تقديم يد العون لثلاثي الوسط في حالة الدفاع .

عقبات مُتوقع حدوثها وطريقة حلها

يخشى جمهور النادي الأهلي أن تبقى النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة ويسود التعادل السلبي ، فعلى الرغم من أن هذه النتيجة تؤهل النادي الأهلي إلى أنها ستكلف المارد الأحمر ضغط ناري من جانب لاعبي الهلال لتسجيل هدف الفوز.

وستمثل تلك الهجمات ناقوس خطر حقيقي يهدد مرمى النادي الأهلي وفي هذا التوقيت سيكون على فايلر ضرورة إعطاء تعليماته للاعبين بالإعتماد على الهجمات المرتدة ومحاولة خطف هدف ضمان صدارة المجموعة .

كما سيكون الدفع بالمهاجم السنغالي بادجي الوافد الجديد في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من الضروريات لإستغلال طولة الفارع في الكرات العرضية لتسجيل هدف سيكون ثٍقله ذهب مستقبلًا.

ويبقى أخيرًا أن نطرح سؤال هام هل ينجح فايلر في تخطي أصعب إختبار له حاليًا أم سيودع البطولة من أم درمان ؟