رياضة | خريطة الميركاتو الشتوي بين أندية بحري في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خريطة الميركاتو الشتوي بين أندية بحري في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم برودة الطقس إلا أن سوق إنتقالات اللاعبين بالميركاتو الشتوى أشعلت سماء القسم الثانى بحرارتها وقوة التعاقدات من خلال مجموعة بحرى التى تضم أندية كبيرة ولها تاريخ كبير فى سماء كرة القدم المصرية.

نرصد لكم من خلال هذا التقرير جميع الإنتقالات التى تمت خلال فترة الإنتقالات الحالية والتى شهدت العديد والعديد من الإنتدابات عل مستوى جميع الأندية .

(فاركو)

أصحاب الصدارة فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور والذى حافظ على صدارته عقب مرور ١٣ جولة سابقة قام بالتعاقد خلال فترة الإنتقالات الحالية مع لاعبين فقط وهم بلال جمال ، وحيد محسن لاعب دمنهور فيما غادر هانى السيد على سبيل الإعارة لفريق أبوقير للأسمدة.

(غزل المحلة)

زعيم الفلاحين صاحب المركز الثانى فريق غزل المحلة إستعد جيدا بقيادة خالد عيد خلال فترة الإنتقالات الحالية بعدما أبرم ٤ صفقات شتوية حيث تعاقد مع إسلام الفار ، بلال زكريا ، سيد شعبان حتى نهاية الموسم بالإضافة لمحمود صلاح لاعب الإسماعيلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بينما رحل باتريك أدو و سيد حسن عن صفوف الفريق.

(ألعاب دمنهور)

ممثل محافظة البحيرة بالقسم الثانى ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة والذى عاد من بعيد للمنافسة مع مديره الفنى كمال فريد بعد تراجع النتائج مع بداية الموسم نجح فى التعاقد مع ٥ لاعبين جدد وهم أبوبكر مهدى "الإنتاج الحربى" ، مصطفى سماره "الإعلاميين" ، رياض حسين "الأوليمبى" ، عمرو نبيل "بيلا" ، كريم رأفت "الزمالك" فيما رحل وحيد محسن لفاركو ، مصطفى السيد حارس المرمى لمالية كفرالزيات.

(دكرنس)

الوافد الجديد للقسم الثانى والذى نجح فى تقديم نتائج متميزة حتى الأن باحتلاله المركز الرابع برصيد ٢١ نقطة ومع تول مصطفى عبده قيادته فنيا مع بداية الدور الثانى نجح فى التعاقد مع لاعبين خلال فترة الإنتقالات الحالية وهم أحمد جمعه "المريخ" ، باتريك أدو "غزل المحلة" فيما رحل حسين الحسينى على سبيل الإعارة للزرقا حتى نهاية الموسم فيما أنهى صامويل أوسو المحترف الغانى مسيرته الكروية بالإعتزال والرحيل عن صفوف الفريق.

(المنصورة)

علامة تعجب كبيرة على الممثل الأكبر لمحافظة الدقهلية فريق المنصورة بقيادة ياسر عبدالواحد بالرغم من تحسن نتائج الفريق تحت قيادته ووصوله للمركز الخامس برصيد ٢٠ نقطة إلا أن الفريق هو الفريق الوحيد بالمجموعة الذى لم يعلن إنتداب أى لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الحالية فيما رحل نادر السيد على سبيل الإعارة لبنى عبيد ، أحمد فوزى على سبيل الإعارة للقناة.

(الرجاء)

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فرسان مطروح فريق الرجاء بقيادة نبيل محمود "رامبو" العائد لقيادة الفريق فنيا صاحب المركز السادس برصيد ١٩ نقطة نجح خلال فترة التعاقدات الحالية فى التعاقد مع ٧ لاعبين جدد حيث إنضم لصفوفه ثلاثى الداخلية كريم خميس ، محمد عباس ، وائل فراج وأيضا ضم ثنائى الحرية چون سيلا ، طارق سالم بالإضافة لضم عبدالحميد سامى "القناة".

(بلدية المحلة)

بلدية المحلة صاحب المركز السابع برصيد ١٩ نقطة وعقب تولى رمضان السيد قيادته فنيا نجح خلال فترة الإنتقالات الشتوية فى ضم ٤ لاعبين جدد لقائمة الفريق وهم أكثم سمير "تعاقد حر عقب رحيله عن الرجاء" ،عبدالعزيز إبراهيم "مالية كفرالزيات" ، إبراهيم الجرايحى حارس مرماه العائد من الإعارة لبيلا بالإضافة لمحمود صلاح لاعب طنطا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم فيما رحل عصام سعد حارس مرمى الفريق للإنضمام للنصر القاهرى ، إسلام فتحى الراحل للإنضمام لفريق سوهاج فيما يتبقى حسم صفقة إنتقال اللاعب المحترف أونا لصفوف النصر الإماراتى خلال ساعات ليكون الصفقة الأغلى فى تاريخ النادى والمقدرة ب٤ ملايين ونصف المليون جنيه.

(الحمام)

محاربى الصحراء وممثل مطروح فريق الحمام بقيادة مجدى طلبة والذى يحتل المركز الثامن برصيد ١٦ نقطة نجح فى التعاقد مع ٦ لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق وهم : هشام نيمار ، عبدالرحمن عبدالنبى ، محمد كفته ، محمد يحيى ، أحمد عاشور ، أحمد طعيمة فيما رحل عن صفوف الفريق فرج شوقى حارس المرمى على سبيل الإعارة للجزيرة بمطروح ، عمر مرعى على سبيل الإعارة للهلال المطروحى بالإضافة لإنتقال وليد إبراهيم وأحمد الفار لمركز شباب الحمام.

(الأوليمبى)

الفريق السكندرى العريق الأوليمبى والذى يعانى من تراجع النتائج منذ بداية الموسم وتراجعه حاليا للمركز التاسع برصيد ١٥ نقطة وعقب التعاقد مع محمد كيتا لقيادة الفريق فنيا نجح الفريق فى التعاقد مع ٤ لاعبين جدد وهم إسلام جمارك "الرجاء" ، محمود عطعوط "مالية كفرالزيات" ، أحمد الدره "تعاقد حر عقب رحيله عن دمنهور" ، محمد خليفه فيما رحل أيضا الرباعى بلال زكريا ، إسلام الفار ، خالد شيكا ، مهاب ياسر.

(أبوقير للأسمدة)

عقب بدايته القوية والتأهل لدور ٣٢ لبطولة كأس مصر ومع تراجع نتائج أبوقير للأسمدة وإحتلال المركز العاشر برصيد ١٤ نقطة وتولى أحمد الكاس قيادة الفريق فنيا وخلال فترة التعاقدات الشتوية الحالية نجح مسئولى أبوقير للأسمدة فى التعاقد مع رامز زيدان "إف سى مصر" ، وهانى السيد "إعارة من فاركو حتى نهاية الموسم" ، أحمد العش لاعب الأهلى و وادى دجلة السابق , صبحى سليمان "حارس مرمى الإتحاد" فيما رحل أحمد شحاته على سبيل الإعارة لتليفونات بنى سويف.

(مالية كفرالزيات)

صاحب المركز الحادى عشر فريق مالية كفرالزيات بقبادة أيمن مجدى برصيد ٥ نقاط أحد الصاعدين من القسم الثالث هذا الموسم والذى إقترب كثيرا من الهبوط مجددا نجح فى ضم مكرم عبدالمجيد "إعارة من الإسماعيلى" ، إسلام رمضان "بنى سويف" ، مصطفى السيد حارس مرمى ، أحمد السيد "زيزو" فيما رحل الكثير من اللاعبين عن الفريق وهم ٩ لاعبين على النحو التالى : مودى السيد ، محمود عطعوط ، محمد سمير ، أحمد عاشور ، عبدالعزيز إبراهيم ، عبدالله السيد ، أمير بلبول ، عبدالحليم محمود ، عبدالله جابر.

(بيلا)

ممثل كفرالشيخ فريق بيلا صاحب المركز الأخير برصيد ٥ نقاط والذى إقترب هو الأخر من الهبوط بعد الصعود مع بداية الموسم الحالى وعقب التعاقد مع إبراهيم الشهيدى لقيادة الفريق فنيا نجح خلال فترة التعاقدات الحالية فى التعاقد مع عادل ربيع "حرس الحدود" ، السيد محمد "بلطيم" ، أمين محمد "حارس مرمى المريخ" فيما رحل عن الفريق ٧ لاعبين على النحو التالى : محمد مدحت "حارس مرمى لسيدى سالم" ، إبراهيم الجرايحى "حارس مرمى لبلدية المحلة" ، أحمد العباسى "بنى سويف" ، عمرو نبيل "دمنهور" ، محمد الصغير "المصرية للإتصالات" ، كريم عباس "مياه البحيرة" ، حسين حلمى "بلبيس".