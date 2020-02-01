رياضة | برشلونة يحدد أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على أعتاب حسم أولى صفقاتها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك حسبما أكدت صحيفة الماركا الإسبانية .

وإقترب برشلونة من الحصول على توقيع النجم البرازيلي ويليان كي ينتقل إلى البلوجرانا خلال شهر يونيو المقبل وذلك بنهاية عقده مع البلوز تشيلسي بنهاية الموسم الجاري .

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وأكملت الصحيفة في تقريرها أن تشيلسي حاول تجديد عقد النجم البرازيلي إلا أنه رفض وطلب منهم الخروج والبحث عن تحدي جديد خارج أسوار ملعب ستامفورد بريدج .

وواصلت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة سبق وتواصلت مع اللاعب والوكالة التي تمثله من أجل ضمه لكن جميع الإتفاقات الماضية باءت بالفشل مع العلم أن الوكالة التي تمثل اللاعب هي ذاتها التي تمثل فيليب كوتينيو نجم البلوجرانا المعار لبايرن يونخ.

وأصبحت إدارة تشيلسي مقتنعة أن البرازيلي سوف يغادر الفريق في الصيف المقبل بصورة مجانية وعلى الرغم من ذلك رفضوا رحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بسبب عدم إبرامهم أي صفقات تٌذكر .