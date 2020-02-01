رياضة | ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة ضربة موجعة اليوم السبت قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق يوم غدًا السبت ضد فريق نادي ليفانتي لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم .

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن التشيلي أرتورو فيدال غاب عن مران فريقه اليوم السبت وهو الذي لا يغيب سوى بمبرر واضح وإكتفى اليوم باللعب في الصالة الرياضية " الجيم ".

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وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن الفرنسي عثمان ديمبلي واصل تنفيذ خطة التأهيل التي وضعها له الجهاز الطبي من أجل العودة مرة أخرى للملاعب بداية من دوري أبطال أوروبا .

وشهد مران الفريق اليوم مشاركة أكثر من لاعب شاب مثل ريكي بويج وإيناكي بينا بالإضافة إلى كولادو والوافد الجديد راي ماناج إستعدادًا لموقعة يلفانتي المرتقبة .

يُذكر أن برشلونة فقد صدارة ترتيب الليجا لغريمه ريال مدريد بعد الخسارة في الجولة الماضية من فالنسيا وتوقف رصيده عند 43 نقطة ويسعى للفوز بمباراة الغد وإنتظار تعثر الملكي ضد أتلتيكو مدريد .