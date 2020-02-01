رياضة | الفتح يراقب مباراة الأهلي والعدالة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح يراقب مباراة الأهلي والعدالة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والذي سيشهد 3 لقاءات.

في بداية مباريات اليوم يواجه الأهلي نظيره العدالة، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة الـ2:25 بتوقيت القاهرة والـ3:25 بتوقيت السعودية، والـ12:25 بتوقيت جرينتش.

ويراقب فريق الفتح وجماهيره المباراة التي تهدد مركزه في جدول الترتيب، إذ أنه في حال حقق العدالة الفوز أو التعادل سينتقل إلى مركز الفتح مؤقتًا.

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ويحتل الفتح المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، ويتواجد العدالة في المركز الخامس عشر بنفس عدد النقاط.

ويأمل فريق الفتح في تحقيق الانتصار أمام الشباب ليبقى في مركزه حتى مع تحقيق العدالة لأي نتيجة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفتح سيواجه نظيره الشباب على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت السعودية والثالثة والربع بتوقيت جرينتش.