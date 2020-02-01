رياضة | عاجل.. صلاح كلمة سر كلوب لعبور عقبة ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صلاح كلمة سر كلوب لعبور عقبة ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون والتي يحتضنها ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

وقبل اللقاء يحتل الريدز المركز الأول برصيد سبعين نقطة فيما يحتل فريق نادي ساوثهامبتون المركز الركز التاسع برصيد إحدى وثلاثين نقطة .

ويعول يورجن كلوب المدير الفني للريدز على خدمات الدولي المصري من أجل حسم النقاط الثلاثة بعد أن سجل خمسة أهداف خلال المباريات الخمسة التي خاضها ضد ساوثهامبتون.

ونجح الريدز في تحقيق الفوز على ساوثهامبتون في المباريات الخمسة التي جمعت بينهما في البريميرليج وتمكن أبناء الالماني يورجن كلوب في تسجيل ثلاثة عشر هدفًا فيما لم تستقبل شباكهم سوى هدفين فقط .

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ومن آخر 30 مباراة زار فيها ساوثهامبتون أرضية ملعب أنفيلد لم يحققوا سوى ثلاثة إنتصارات مقابل عشرة تعادلات وتكبد الفريق مرارة الخسارة في سبعة عشر هزيمة وخسر المباريات الخمسة الأخيرة في ملعب الريدز .

وحقق الريدز الانتصار في المباريات التسعة عشر التي خاضها على ملعب أنفيلد في الدوري الانجليزي وتعتبر تلك المسيرة هي ثاني أفضل إنطلاقة لفريق على ملعبه في البطولة خلف السيتزينز الذين حققوا 20 فوز سابقًا.

ولم يحقق ساوثهامبتون في أربعين مباراة لعبها خارج ميدانه في البريميرليج سوى أربعة إنتصارات ضد إيفرتون وليفربول مع إمتلاك ليفربول لإحصائية قوية وهي التسجيل في 27 مباراة لعبها على ملعبه ولم يخسر في آخر 52 مباراة على ملعب أنفيلد .

وتمكن رفقاء الانجليزي داني إنجز من الفوز في المباريات الأربعة الأخيرة التي خاضها خارج ملعبه في البريميرليج ويتصدر إنجز قائمة هدافي فريقه برصيد إثني عشر هدف ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد ضد الريدز في الدور الأول .