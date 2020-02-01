رياضة | الزمالك يحسم مصير السوبر الإفريقي في مؤتمر صحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير السوبر الإفريقي في مؤتمر صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيصا في الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الإثنين المقبل بمقر القلعة البيضاء من أجل حسم موقف النادي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق عن عدم خوض اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة نظرا لوجود تهديدات بقتل أفراد البعثة البيضاء.

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وأرسل مجلس إدارة نادي الزمالك وفدًا مكون من الثنائي هاني زادة وأحمد مرتضى منصور عضوي المجلس إلى المغرب لعقد جلسة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأعضاء المجلس التنفيذي لـ "كاف" من أجل مناقشة وجهة نظر نادي الزمالك في خوض اللقاء بقطر.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن الفريق سيخوض اللقاء في حال ضمان الكاف وجود تعهد كتابي بعدم التعرض لأفراد البعثة، حيث أشار إلى نزول اللاعبين إلى ارض الملعب بقميص مكتوب عليه تحيا مصر وصورة للسيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.