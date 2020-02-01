رياضة | ضربة موجهة للأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجهة للأهلي قبل مباراة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد محمد الشناوي حارس الأهلي شكواه من آلام الظهر قبل مباراة الهلال السوداني في الجولة السادسة من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في الساعة التاسعة مساء اليوم بأم درمان.

وعقد الشناوي جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي عقب آخر تدريب للفريق أمس اشتكى فيها من بعض الآلام ثم خضع الحارس لجلسات لتجهيزه لهذه الموقعة الصعبة.

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وكان الشناوي تعرض لكدمة قوية في الظهر خلال لقاء الفريق الأخير أمام النجم الساحلي يوم الأحد الماضي على استاد السلام.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره النجم الساحلي ويحتاج إلى التعادل أو الفوز من أجل الصعود إلى دور الثمانية.