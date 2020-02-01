رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك ضد أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك ضد أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. تشكيل الزمالك ضد أول أغسطس حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد خط الوسط: أحمد سيد زيزو - محمد حسن - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي خط الهجوم: عمر السعيد الاحتياطي: محمد صبحي - محمود الونش - محمد أوناجم - محمد عنتر - يوسف أوباما - مصطفي محمد - كاسونجو

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