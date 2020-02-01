رياضة | عاجل.. شرط مشاركة أليو بادجي في مباراة الأهلي ضد الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شرط مشاركة أليو بادجي في مباراة الأهلي ضد الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي شرط مشاركة أليو بادجي الوافد الجديد في مباراة الهلال السوداني التي تقام في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر فايلر الدفع بالمهاجم أليو بادجي ضد الهلال السوداني بعد التعاقد معه من رابيد فيينا النمساوي إذا كان الفريق متخلفًا في النتيجة من أجل زيادة الفاعلية الهجومية بينما سيتم الاعتماد على مروان محسن في قيادة خط الهجوم خلال التشكيل الأساسي.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل فقط من أجل التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لأن رصيده الحالي 10 نقاط بفارق نقطة عن الهلال السوداني صاحب المركز الثالث.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن وجونيور أجايي