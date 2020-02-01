اونلاين | الشوط الثاني ONLINE | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس لايف HD بث مباشر جول الزمالك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني ONLINE | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس لايف HD بث مباشر جول الزمالك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر يلا شوت يستعد نادي الزمالك KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة YALLA SHOOT من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سيداد إينيفارسيناريا في أنجولا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA GOAL ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 6" بتعليق أحمد عبده.

بث مباشر لمباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك KORA ONLINE في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي أول أغسطس ونادي زيسكو يونايتد.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي الزمالك YALLA SHOOT المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط بينما يتواجد نادي أول أغسطس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.