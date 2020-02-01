اونلاين | الشوط الثاني live| مشاهدة مباراة (الزمالك 0-0 أول أغسطس) بث مباشر دوري ابطال افريقيا جودة عالية بدون تقطيع

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يلاقي الزمالك نظيره أول أغسطس الانجولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

يقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك ونظيره أول أغسطس عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت جرينتش.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في لقائين والتعادل في مثلهما، وسجل 5 أهداف ودخل مرماه 4 أهداف.

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الزمالك ضمن التأهل إلى الدور المقبل بعد التعادل أمام مازيمبي في المباراة السابقة بالجولة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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الفارس الأبيض في آخر لقاء له تعادل إيجابيًا بهدف أمام وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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فيما يحتل أول أغسطس المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في 3 لقاءات، وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 7 أهداف.

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الفريقان يدخلان اللقاء أملاً في تحقيق الفوز، إذ أن أول أغسطس يسعى لحفظ ماء الوجه بعد أن أصبح خارج المنافسة، والزمالك يطمح في الانتصار لإنهاء دور المجموعات بشكل مشرف بغض النظر عن أنه قد ضمن التأهل والنتيجة لن تؤثر عليه في شيء.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس

وينقل اللقاء الذي يجمع بين الزمالك وأول أغسطس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على قناتي bein sports Hd1، و bein sports Hd 6.