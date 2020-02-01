اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

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تحت شعار من يستطيع هزيمة الريدز يستقبل متصدر الدوري ليفربول نظيرة ساوثهامتون، علي ملعب الأنفيلد ، لحساب الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الانجليزي ، وذالك في يوم السبت الموافق 1فبراير الجاري ، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة و الساعة السادسة بتوقيت الممكلة العربية السعودية، ويحتل فريق الريدز الصدارة برصيد 70 نقطة ولأول مرة يصل فريق لهذا العدد من النقاط بع مرور 24 لقاء فقط ،حيث تمكن من تحقيق الفوز في 23 لقاء و تعادل وحيد كان في الأسبوع التاسع أمام مان يونايتد ، بينما يأتي فريق ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد سلسلة من النتائج الجيدة ، ويذكر انه تمكن الريدز من تحقيق الأنتصار في مباراة الدور الاول بنتيجة 2-1 ، واحرز هدفين الليفر ساديو ماني في الشوط الاول و فيرمينيو في الشوط الثاني بينما احرز للقدسين هدافهم داني أنجز لاعب اللفير السابق.

ويأمل مدرب فريق ساوثهامبتون "رالف هاسنهوتل" في الخروج بنتيجة إيجابة امام طوفان الريدز الذي لا يتوقف ، ومن المتوقع ان تكون مباراة صعبة علي المتصدر حيث تمكن الثاوس من تحقيق ثلاث انتصارات من اخر اربع مباريات له في الدوري ، وينصب كل الأنظار علي مهاجم الفريق وهدافهم الأول ب14 هدف ، داني أنجز عن تكرار ما فعله في لقاء الذهاب بأحرازه هدف فريقة ، وتحقيق الانتصار و كسر سلسلة الليفر "اللاهزيمة" علي الجانب الأخر يدخل الريدز االقاء بالكثير من الأرقام القياسية علي رأسها، الوصول الي 41 لقاء دون هزيمة في الدوري ، وأيضا الوصول لأكثر من 50 مباراة بدون هزيمة علي ملعبة الأنفيلد ، وفي ضل غياب افضل لاعب في افريقيا لعام 2019 ، قد يبدأ البلجيكي ديفوك اوريجي ، او البدأ بالاعب الياباني مينامينو ، والخيار الثالث هو اختيار لاعب من الثنائي كورتس ويليامز وهارفي إيليون، الذي تألقوا في مباريات الكؤوس تمام ارسنال و إيفرتون .