اونلاين | جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شووت بلس، شاهد مباراة الزمالك اليوم، بث مباشر الزمالك وأول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا، مشاهدة مباراة الزمالك يلا كورة، تابع لقاء الزمالك وأول أغسطس يلا شووت، بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو، تابع مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم، رابط بث مباشر مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي كوول كورة، متابعة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا، نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم.

كوول كورة، رابط بث مباشر لايف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، متابعة بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجستو، شاهد عبر "الخليج 365 الرياضي" مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا اليوم رابط مبباشر darwi plus دون تقطيع أو إعلانات لكافة السرعات والجودات المتاحة، وفي حال إنقطاع البث برجاء التكرم بتحديث الصفحة فقط.

Yalla kora، حيث يحل الزمالك ضيفاً على فريق أول أغسطس بطل أنجولا اليوم السبت 1/2/2020 في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يدخل نادي الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وهو في المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر صاحب الـ11 نقطة، والذي يواجه زيسكو الزامبي في نفس التوقيت، وضمن الزمالك تأهله لدور الثمانية منذ لقاء الجولة الماضية ضد مازيمبي.

Kora online، يمكنكم متابعة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي، الثانية بتوقيت تونس والجزائر، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت القطرية، كما يمكنكم متابعة بث مباشر لقنوات بي إن سبورت على تطبيق bein connect.

Advertisements

Kora star، من المنتظر أن يبدأ المدرب الفرنسي كارتيرون مباراة أول أغسطس بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر.

خط الهجوم: عمر السعيد.