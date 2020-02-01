اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يستضيف فريق ليفربول نظيره ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريمرليج برصيد 70 نقطة، متفوقاً بفارق 19 نقطة كاملة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الانجليزي

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز الـ20 على التوالي على ملعب “أنفيلد”، فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، ومعادلة إنجاز مانشستر سيتي الذي حققه بين 2011 و2012، كما سيكون ليفربول على بعد ستة انتصارات ليصبح أول فريق في تاريخ “البريميرليج” يحقق العلامة الكاملة على أرضه طوال الموسم، وذلك لمواصلة الزحف نحو الحلم الكبير بالفوز بالدوري لأول مرة منذ عام 1990.