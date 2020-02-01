اونلاين | لايف Italian Zamalkawy مشاهدة مباراة الزمالك 0-0 أول أغسطس الشوط الأول بث مباشر افريقيا

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KORA LIVE موعد مباراة الزمالك ضد بريميرو دي أغوسطتو

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BEIN MATCH تشكيل الزمالك المتوقع أمام بريميرو دي أغوسطتو

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد عبد الغني، أحمد عيد.

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خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، كريم بامبو، مصطفى فتحي، إسلام جابر.

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

KORA ONLINE ترتيب الزمالك في المجموعة الأولى

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YALLA SHOOT قائمة الزمالك أمام بريميرو دي أغوسطتو

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