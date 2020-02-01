اونلاين | نتيجة مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس في بطولة دوري أبطال أفريقيا Zamalek Plus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس في بطولة دوري أبطال أفريقيا Zamalek Plus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، والتي تجمعهما على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رغم أن المباراة ليست مصيرية إلا أن الزمالك سيسعى لتحقيق الفوز من أجل محاولة القفز على المركز الأول لتجنب المواجهات القوية في الدور التالي للبطولة الأفريقية.

أما فريق أول أغسطس فإنه يدخل المباراة بهدف تحسين أوضاعه للحصول على المركز الثالث خاصة أن زيسكو الزامبى سيواجه

مازمبى فى نفس التوقيت خارج ملعبه ومن الصعب أن يفوز عليه.

تعتبر المباراة بالنسبة للفريق الأبيض مجرد تحصيل حاصل بعد التأهل إلى دور الثمانية الأفريقى برصيد ثماني نقاط جمعها من الفوز على زيسكو إيابا والتعادل معه ذهابا والفوز على أول أغسطس والتعادل مع مازيمبى الكونغولى وضمن الفريق التأهل على خلفية تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس الانجولى بهدف فى الجولة السابقة ليتوقف رصيدهما عند الثلاث نقاط وأى نتيجة اليوم لن تؤثر على الزمالك فى شىء.

أما فريق أول أغسطس فإنه يدخل المباراة بهدف تحسين أوضاعه للحصول على المركز الثالث خاصة أن زيسكو الزامبى سيواجه

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مازمبى فى نفس التوقيت خارج ملعبه ومن الصعب أن يفوز عليه.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي:

تنطلق مباراة الزمالك وأول اغسطس الأنجولي في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة،والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس:

تذاع مباراة الزمالك وأول أغسطس بشكل مباشر وحصري على قناة beIN Sports HD 6 بتعليق أحمد عبده.