اونلاين | HD كول كورة مجانا مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر beIN المفتوحة بث مباشر كورة لايف الزمالك اونلاين yalla zamalek

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مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف ملعب 11 نوفمبر المباراة في ختام مباريات المجموعة التي صعد عنها مازيمبي والزمالك كأول وثاني المجموعة برصيد 11، 8 على التوالي وغادر نادي زيسكو ونادي بريميرو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو

بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ويُتابع جمهور الزمالك في مصر وفي الوطن العربي المباراة التي يستعرض فيها الزمالك قوته الأفريقية في الموسم الذي يسعى فيه الزمالك للحصول على اللقب والوقوف على بعض اللاعبين وقياس المستوى الحقيقي تحت ضغط المباريات الكبيرة.

البطولة دوري أبطال أفريقيا

الجولة السادسة

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موعد المباراة 1-2-2020

توقيت المباراة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 6

معلق المباراة احمد عبده

ملعب المباراة ملعب 11 نوفمبر

بث مباشر

بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ويقدم لكم البث المباشر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لجميع البطولات القارية والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالةانقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للمباراة للعمل مرة أُخرى بأعلى جودة.