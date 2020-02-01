اونلاين | LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف ملعب 11 نوفمبر المباراة في ختام مباريات المجموعة التي صعد عنها مازيمبي والزمالك كأول وثاني المجموعة برصيد 11، 8 على التوالي وغادر نادي زيسكو ونادي بريميرو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو

بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ويُتابع جمهور الزمالك في مصر وفي الوطن العربي المباراة التي يستعرض فيها الزمالك قوته الأفريقية في الموسم الذي يسعى فيه الزمالك للحصول على اللقب والوقوف على بعض اللاعبين وقياس المستوى الحقيقي تحت ضغط المباريات الكبيرة.