اونلاين | شووت zAMALEK: بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس كورة لايف 7SRY رابط الزمالك اليوم جوول بين سبورت NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت zAMALEK: بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس كورة لايف 7SRY رابط الزمالك اليوم جوول بين سبورت NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، والتي تجمعهما على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رغم أن المباراة ليست مصيرية إلا أن الزمالك سيسعى لتحقيق الفوز من أجل محاولة القفز على المركز الأول لتجنب المواجهات القوية في الدور التالي للبطولة الأفريقية.

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أما فريق أول أغسطس فإنه يدخل المباراة بهدف تحسين أوضاعه للحصول على المركز الثالث خاصة أن زيسكو الزامبى سيواجه

مازمبى فى نفس التوقيت خارج ملعبه ومن الصعب أن يفوز عليه.

تعتبر المباراة بالنسبة للفريق الأبيض مجرد تحصيل حاصل بعد التأهل إلى دور الثمانية الأفريقى برصيد ثماني نقاط جمعها من الفوز على زيسكو إيابا والتعادل معه ذهابا والفوز على أول أغسطس والتعادل مع مازيمبى الكونغولى وضمن الفريق التأهل على خلفية تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس الانجولى بهدف فى الجولة السابقة ليتوقف رصيدهما عند الثلاث