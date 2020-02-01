اونلاين | في العارضة online بث مباشر لمباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو.. دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في العارضة online بث مباشر لمباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو.. دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المجموعة الأولى وضمن الزمالك التأهل للدور ال ١٦ بعد أن حصد ٨ نقاط يحتل بها المركز الثاني بعد مازيمبي المتصدر برصيد ١١ نقطة .

بينما توقف رصيد بريميرو دي اوجوستو عند ٣ نقاط يحتل بها المركز الأخير وهو نفس رصيد زيسكو وخرج الفريقان رسميا من البطولة بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في مباراة الجولة الماضية ليتأهل مازيمبي والزمالك.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو

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وتذاع المباراة في الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ورغم عدم أهمية نتيجة المباراة في صعود الزمالك إلا أن نجوم البيت الأبيض يسعون لمصالحة جماهيرهم بعد التعادل في مباراة وادي دجلة في الدوري المحلي وتقديم عرض قوي يليق بسمعة الفريق الحاصل على لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

وفي البطولة ذاتها تنتظر الجماهير المصرية مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني في مباراة مصرية لممثل الكرة المصرية والتي يحتاج فيها للتعادل على الأقل على ملعب الهلال من أجل مصاحبة فريق الزمالك للدور ال ١٦ لدوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت