شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة فاطمة مع الاتحاد الأفريقي تنتهي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتهي اليوم السبت فترة تعيين سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاطمة سامورا، كقائم بأعمال السكرتير العام لـ"كاف"، بعدما كلفت بالمهمة في أغسطس الماضي بعقد يمتد 6 شهور تنتهي في 1 فبراير 2020.
لم يحسم "كاف" أو سامورا موقف استمرار السنغالية من عدمه، حيث من المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي غداً الأحد، الموقف النهائي لاستمرارها في اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد في المغرب على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، بعدما قضت 6 شهور، وأبدت رضاها عن العمل في القارة السمراء خلال تلك الفترة.
وقالت في تصريحات لإذاعة بي بي سي الإنجليزية، أنها لا تعرف مصيرها سواء بالاستمرار أو الرحيل قبل ساعات من نهاية فترتها القانونية في "كاف".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مهمة فاطمة مع الاتحاد الأفريقي تنتهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.