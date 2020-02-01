الامارات | مهمة فاطمة مع الاتحاد الأفريقي تنتهي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة فاطمة مع الاتحاد الأفريقي تنتهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتهي اليوم السبت فترة تعيين سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاطمة سامورا، كقائم بأعمال السكرتير العام لـ"كاف"، بعدما كلفت بالمهمة في أغسطس الماضي بعقد يمتد 6 شهور تنتهي في 1 فبراير 2020.

لم يحسم "كاف" أو سامورا موقف استمرار السنغالية من عدمه، حيث من المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي غداً الأحد، الموقف النهائي لاستمرارها في اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد في المغرب على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، بعدما قضت 6 شهور، وأبدت رضاها عن العمل في القارة السمراء خلال تلك الفترة.

وقالت في تصريحات لإذاعة بي بي سي الإنجليزية، أنها لا تعرف مصيرها سواء بالاستمرار أو الرحيل قبل ساعات من نهاية فترتها القانونية في "كاف".