شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا | أول أغسطس (0-0) الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف نادي أول أغسطس الأنجولي نظيره الزمالك المصري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دوري الأبطال برصيد 8 نقاط ليضمن التأهل إلى ربع النهائي، في المقابل يدخل أول أغسطس المباراة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليس لديه أي فرصة للتأهل. ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: محمد عواد الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – أحمد عيد Advertisements الوسط: أحمد سيد زيزو – محمد حسن – إسلام جابر – كريم بامبو – مصطفي فتحي الهجوم: عمر السعيد البدلاء: محمد صبحي – محمود الونش – محمد أوناجم – محمد عنتر – يوسف أوباما – مصطفي محمد – كاسونجو أبرز أحداث المباراة د20. ضربة رأس خطيرة من عمر السعيد تمر بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى أول أغسطس د25. مباراة هادئة بدون خطورة حقيقية من كلا الفريقين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال أفريقيا | أول أغسطس (0-0) الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.