جريزمان : سيتيين لديه رؤية جيدة في كرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

كد المهاجم الفرنسي في صفوف نادي ​برشلونة​ الاسباني انطوان ​جريزمان ​ ان المدير الفني للفريق كيكي سيتيين لديه رؤية رائعة في عالم كرة القدم وهو يعرف الكثير عن هذه اللعبة.

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وخلال حديث دار بين اللاعب الفرنسي ولاعب كرة السلة في النادي الكتالوني ​نيكولاس ميروتيش​، عن ​كيكي سيتين​ قال جريزمان : "هو مدرب يعرف الكثير عن لعبة كرة القدم ".

وأضاف الفرنسي: "هو مدرب دائما ما يتحدث عن هذه اللعبة، ويطالبنا دائما بان نمتلك الكرة وعدم تركها، انه مدرب جيد واعتقد اننا معه سنكون بخير".