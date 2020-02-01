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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جريزمان : سيتيين لديه رؤية جيدة في كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
كد المهاجم الفرنسي في صفوف نادي برشلونة الاسباني انطوان جريزمان ان المدير الفني للفريق كيكي سيتيين لديه رؤية رائعة في عالم كرة القدم وهو يعرف الكثير عن هذه اللعبة.
وخلال حديث دار بين اللاعب الفرنسي ولاعب كرة السلة في النادي الكتالوني نيكولاس ميروتيش، عن كيكي سيتين قال جريزمان : "هو مدرب يعرف الكثير عن لعبة كرة القدم ".
وأضاف الفرنسي: "هو مدرب دائما ما يتحدث عن هذه اللعبة، ويطالبنا دائما بان نمتلك الكرة وعدم تركها، انه مدرب جيد واعتقد اننا معه سنكون بخير".
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