اتحاد كرة القدم يقر انطلاق الدوري العام في ابريل القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

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أقر الاتحاد العام لكرة القدم انطلاق الدوري العام لانديتي الدرجتين الأولى والثانية في شهر ابريل القادم.



وخاطبت الامانه العامة للاتحاد الامناء العموم للاندية لإبداء موافقتها في المشاركة وابلاغ الاتحاد رسمياً قبل تاريخ 10 فبراير القادم. وحدد الاتحاد اقامة الدوري لاندية الدرجة الاولى بنظام الذهاب والإياب، على ان يقام دوري اندية الدرجة الثانية بنظام المجموعتين وفقاً للائحة المسابقات التي صدرت في اخر موسم رياضي قبل التوقف (موسم2015/2014) على ان يعمل بنظام الصعود والهبوط بين الدرجيتن كما هو محدد باللائحة.

الجدير بالذكر ان الاتحاد انتهى قبل ايام من اقامة الدوري التنشيطي في مدينة سيئون والذي شهد تتويج فريق شعب حضرموت بكأس البطولة.*